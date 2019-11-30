برامج ثقافية وتراثية في مركز الشارقة لصعوبات التعلم

المصدر: الشارقة - البيان

احتفل مركز الشارقة لصعوبات التعلم باليوم الوطني الـ 48، تحت شعار «ماضينا فخر وحاضرنا عز»، في مقر مركز الشارقة لصعوبات التعلم.

وذلك حرصاً منه على استمرار القيم النبيلة الراسخة في الهوية الإماراتية الأصيلة، وتزامناً مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدكتورة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، بهذه المناسبة العظيمة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة.

وأضافت بهذه الذكرى الغالية على قلوب أهل الإمارات جميعهم، ومرور 48 عاماً على الرخاء والازدهار لدولة الاتحاد التي أسسها وبناها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نعيش ذكريات مجيدة محفورة في وجداننا وذاكرتنا، ونسترجع من خلالها المسيرة المظفرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين وهبوا أنفسهم وحياتهم لجمع شملنا وكلمتنا نحو هدف عظيم، ألا وهو الاتحاد، صرحنا الشامخ، الذي يفخر به كل مواطن ومقيم على أرض الدولة.