حاكم عجمان: مسؤولية أبنائنا المحافظة على تراثنا العريق

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أهمية تنظيم فعاليات تراثية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على العادات و التقاليد الموروث التقليدي لدولة الإمارات ونقله إلى الناشئة من أجل ربطهم بموروثهم وتقاليدهم العريقة.

جاء ذلك خلال حضوره والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، فعاليات حفل «عرضة الاتحاد» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 والتي تمثل عرضة الهجن والخيل والذي أقامته دائرة البلدية والتخطيط مساء أمس بمنطقة الياسمين في عجمان ويأتي مساهمة من القائمين عليه للمحافظة على الإبل والخيل وتربيتها والإكثار منها والتشجيع المستمر للمحافظة على هذا الموروث التقليدي في دولة الإمارات.

وقال إن نشر تلك الممارسات والفعاليات يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وحفظ وصون وتوثيق تراث الدولة الغني في مجال العادات والتقاليد.. مشيداً بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، لمثل هذه الرياضات العريقة، مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة امتداد طبيعي للاهتمام الكبير التي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة.

وأضاف سموه أن تنظيم هذا النوع من الفعاليات الخاصة كركضة الهجن والخيل يشجع المواطنين على الاهتمام بالهجن والخيل والإكثار منها والمحافظة على العادات والتقاليد.

تراث عريق

وأوضح صاحب السمو حاكم عجمان أن مسؤولية المحافظة على تراثنا العريق تقع على عاتق أبناء المجتمع كافة وليس على جهات أو مؤسسات أو شخصيات بعينها فقط.. داعياً شرائح المجتمع كافة للتعرف أكثر على تراث وتاريخ الإمارات فمن ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولن يكون له مستقبل.. ودعا سموه إلى مواصلة تنظيم مثل تلك الفعاليات من أجل المحافظة على عناصر التراث الوطني وإبرازه.

شارك في فعاليات عرضة الاتحاد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ومئات من الإبل وعشرات من الخيل ومجموعة من المشاركين في رحلة الهجن وعدد من فرق الفنون الشعبية وسط حضور كبير من الجماهير والمحبين لهذه الرياضة العريقة.

حضر الحفل الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وهند بن دميثان القمزي مدير إدارة الفعاليات في المركز ووجهاء وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين.

كانت الاحتفالات قد انطلقت بمشهد لمهرجان إماراتي عريق متمثل بـ«عرضة الهجن» باصطفاف المشاركين والهجن والخيل لدى وصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه وتم تقديم لوحة ترحيبية تراثية من قبل فرقة المزيود ثم دخول المشاركين وهم على ظهور الهجن والخيل إلى الميدان مروراً من أمام المنصة الرئيسية وهم يؤدون بعض الفنون التراثية المرتبطة بالإبل ويحملون علم دولة الإمارات ليضفي على الحفل جمالاً وتميزاً وعراقة أثناء الدخول.