مجلس ضاحية مغيدر يحتفل باليوم الوطني بفقرات وفعاليات متنوعة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

احتفل مجلس ضاحية مغيدر التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة بعدد من الفقرات والفعاليات التي نظمها في مقره بمدينة الشارقة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين.

وعبرت الفعاليات عن مظاهر الفرحة بقيام اتحاد الدولة وما شهدته البلاد من نهضة وتقدم ورقي في كافة المجالات.

حضر الاحتفال كل من علي حسين خليفة المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية بحكومة الشارقة وعبدالرحمن بن كامل الشامسي رئيس مجلس ضاحية مغيدر والمسؤولين ورؤساء وعدد من أهالي الضاحية ولفيف من المدعوين.

وهنأ علي المزروع قيادة وشعب الإمارات بالذكرى العظيمة، مشيراً إلى أن الامارات استطاعت بفضل هذا الاتحاد أن تقدم نموذجاً ناجحاً ومشرفاً للنهضة الحضارية والتطور والارتقاء.