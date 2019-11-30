مسيرة حاشدة بمدينة دبا الحصن بمناسبة اليوم الوطني 48

المصدر: دبا الحصن - البيان

نظم المجلس البلدي وبلدية مدينة دبا الحصن ودائرة الثقافة بدبا الحصن احتفالاً بمشاركة حاشدة كانت الانطلاق بالمسيرة الكرنفالية لليوم الوطني الـ 48 بمشاركة الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية بالمدينة والمدارس وأهالي المدينة الفاضلة.

حيث انطلقت المسيرة من أمام مسجد الشيخ راشد بن سعيد القاسمي بالمدينة إلى جزيرة الحصن، حيت تنوعت المسيرة بالفقرة الشعبية وسيارات ودراجات تحمل أشكالاً تعبر من لوحة فنية بهذا، بالإضافة إلى جموع الموطنين.

كما رافق الفعاليات عدد من فرق الفنون الشعبية والحربية وعروض اليولة وفقرة شعرية وفاصل غنائي للفنان الإماراتي خالد إبراهيم وبالإضافة إلى أوبريت مجدك يا وطن لمجلس أولياء الأمور للطلبة والطالبات وأوبريت وطني لدائرة الثقافة وبالإضافة إلى فقرات من مركز الطفل بدبا الحصن.

والجدير بالذكر أن الفعاليات تقام بجزيرة الحصن بتنظيم من دائرة الثقافة والإعلام بالتعاون مع بلدية مدينة دبا الحصن ودعم من لجنة احتفالات اليوم الوطني 48 في إماراه الشارقة وذلك مشاركة المؤسسات والدوائر بالمدينة وقال محمد أحمد بن جمعوه رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن بهذه المناسبة إن يوم الثاني من ديسمبر يمثل يوماً خالداً يكن التاريخ له معاني الفخر والاعتزاز.