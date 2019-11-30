منافذ الدولة البرية تحتفل بـ «اليوم الوطني»

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت منافذ الدولة البرية باليوم الوطني الثامن والأربعين تعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

وفي هذا الصدد تم تنظيم 4 احتفالات في المنافذ البرية الحدودية التابعة لإمارة أبوظبي، حيث أقيم الأول في منفذ الغويفات الحدودي بمشاركة عدد من مديري الإدارات وموظفي جميع الجهات العاملة بالمنفذ.

دروع

حضر الاحتفال وفد رفيع المستوى من منفذ البطحاء الذي يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسط أجواء احتفالية تخللها عزف الأهازيج الوطنية وتم في ختامها تبادل الدروع التذكارية بين الوفد وإدارة المنفذ. وزار محمد علي القحطاني من المملكة العربية السعودية منفذ الغويفات قادماً على دراجة هوائية من الرياض لتهنئة الشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ 48 ومشاركتهم الاحتفال، مما أجج مشاعر الفخر والاعتزاز ومشاعر البهجة التي عمت القلوب.