صحة دبي تحدد ساعات العمل خلال العطلة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لها خلال عطلة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكلّف التعميم الذي أصدرته الهيئة بهذه المناسبة المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL)، وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأعلنت الهيئة بأن أقسام الطوارئ بمستشفياتها ستعمل على مدار الساعة بما فيها مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد، بينما ستكون العيادات التخصصية مغلقة في كافة المستشفيات، باستثناء مستشفى حتا، حيث سيكون العمل بعيادة طب الأسرة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساء خلال عطلة اليوم الوطني.

توقيت

كما أعلنت الهيئة أن ساعات العمل بمركز البرشاء الصحي وند الحمر الصحي، ومركز سعادة كبار المواطنين ستكون على مدار الساعة، بينما ستكون كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019م. كما أعلنت الهيئة عن إغلاق كافة المراكز التخصصية ومراكز فحص اللياقة الطبية خلال عطلة اليوم الوطني.