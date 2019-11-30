فعاليات متنوعة في منتزه الشارقة الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت مساء أول من أمس فعاليات منتزه الشارقة الوطني التي تنظمها لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، ضمن فعاليات الإمارة للاحتفال باليوم الوطني 48 للدولة، بحضور جماهيري كبير، وتفاعل حيوي لافت، حيث امتلأت ساحات المنتزه بالزوار والأهالي والعائلات والأطفال، وتستمر الفعاليات في المنتزه 5 أيام، حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وبيّن خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، في بداية كلمته الترحيبية، الدور الكبير للقادة المؤسسين في بناء الاتحاد، وجهود القيادة الرشيدة في تعزيز أسس هذا البناء الذي فاض على الوطن بالإنجازات والرخاء، وإن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة لتكريم هذه الجهود بما ينسجم مع قيم الولاء والوفاء.