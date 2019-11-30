حمدان بن راشد: قيادة الإمارات لا تألو جهداً في رفعة الوطن

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة المالية في مقريها بإمارتي أبوظبي ودبي احتفالها السنوي بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور قيادات الوزارة، وبمشاركة شركاء الوزارة الاستراتيجيين وموظفيها.

وتعليقاً على هذه المناسبة؛ توجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال سموه: «نستذكر في هذه المناسبة جهود الآباء المؤسسين في سبيل توطيد دعائم دولة الاتحاد، ونجدد ولاءنا لقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل رفعة الوطن، ونؤّكد التزامنا بالعمل لتحقيق الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، والسعي للمساهمة الفاعلة في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة».

تسامح

وبهذه المناسبة الوطنية التي تأتي بالتزامن مع عام التسامح الذي تحتفي به دولة الإمارات منذ بداية هذا العام، أقامت وزارة المالية مجموعة فعاليات وطنية وتراثية، كما نظمت الوزارة ملتقى المالية للتسامح استهدفت من خلاله الموظفين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجاليات، وذلك في بيت الدراسات والتراث المعماري التابع لبلدية دبي، بالإضافة إلى زيارة مجموعة من الأماكن الأثرية في منطقة الشندغة التاريخية ومنها متحف ساروق الحديد الأثري، ومتحف قصة الخور وبيت العطور.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أطلقت أخيراً حملة وطنية تحت عنوان «وطن الإنجازات» على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بأهم الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الوزارة ودولة الإمارات خلال العام الحالي. وختتم الاحتفال بالتقاط الصور الجماعية.