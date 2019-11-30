المؤازرة الإماراتية و«ميديكلينيك» يحتفلان بالمناسبة

المصدر: العين - البيان

احتفلت جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان ومجموعة مستشفيات «ميديكلينيك» باليوم الوطني الـ48، حيث شهد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ومحمد خميس الكعبي مدير الجمعية، ومدير المستشفى فيليب ثايلر، والموظفون الاحتفال الذي أقيم أمام مستشفى ميديكلينيك شارع خليفة العين، ابتهاجاً باليوم الوطني.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض: إن دولة الإمارات أصبحت في مقدمة الدول في كافة المجالات، وهذا بفضل الازدهار والاستقرار والطمأنينة، وهو الأمر الذي يرجع إلى السياسة الحكيمة ونهج القيادة السامي في الخير والعطاء والمحبة والسعادة ورفعة مكانة الوطن الغالي.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض والمسابقات والأنشطة والفقرات المتنوعة للأطفال.