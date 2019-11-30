خالد بن زايد: علامة فارقة في تاريخ الوطن

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بتضحياتهم ملاحم بطولية يعتبرون علامة فارقة في تاريخ هذا الوطن المعطاء بعد أن بذلوا أرواحهم ودماءهم الطاهرة في سبيل رفع رايته خفاقة والزود عنه وعن مكتسباته، مؤكدين للقاصي والداني أن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أشداء على الظلم والظالم والمعتدي ويمتلكون ما يمكنهم من رد الظلم والعدوان والدفاع عن أرض الوطن.

وجدان

وقال سموه في كلمة بمناسبة «يوم الشهيد»: «إننا في مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم رئيساً وأعضاء مجلس الإدارة والكوادر الإدارية والتربوية والمنتسبين إليها من أصحاب الهمم، نؤكد أن شهداء الوطن سيظلون في ضمير ووجدان كل فرد منا.

كما أننا جميعاً نقف خلف القيادة الرشيدة مدافعين عن الحق جيوشاً من المقاتلين بالسلاح والكلمة والموقف، ونسأل المولى عز وجل أن يُسكن شهداء الوطن الجنات العلا ويلهم أهلهم وشعب الإمارات الصبر والسلوان، وأن يُمتع قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بموفور الصحة والعافية ويديم علينا نعمة الأمن والأمان».