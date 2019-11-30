عبد العزيز النعيمي: شهداء الإمارات فخر لنا وللأجيال القادمة

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان إن إحياء ذكرى الشهيد رسالة تحمل في طياتها أسمى معاني الوفاء والعرفان من شعب الإمارات تجاه أبنائه المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ورفعته، مؤكداً أن شهداء الإمارات مصدر فخر لنا وللأجيال القادمة.

وأضاف في كلمته بمناسبة يوم الشهيد إن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً لن تنسى أبداً بطولات شهدائنا الأبرار، وسوف نتذكر أسماءهم ونتفاخر بتضحياتهم ونرويها للأجيال القادمة، التي سوف تعتز دون شك بهؤلاء الأبطال وتحذو حذوهم لتبقى راية دولة الإمارات العربية المتحدة عالية شامخة.