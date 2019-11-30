أحمد بن سلطان القاسمي: ذكرى خالدة في سجل الوطن

المصدر: الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن ذكرى الشهداء وتضحياتهم ستبقى خالدة في سجل الوطن تحكي ملحمة التضحية والفداء والذود عن حمى الوطن، ويستلهم منها الأجيال القادمة العبر والدروس.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «يوم الشهيد»:

تمر علينا ذكرى يوم الشهيد والتي تصادف الثلاثين من نوفمبر، ونحن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بشهدائنا الأبرار، ونستذكر مآثرهم وما قدموه من دروس عظيمة في حب الوطن، والدفاع عنه، مؤمنين بقيم المجتمع السمحاء في العطاء والبذل، ومعبرين عن أصالة أبناء هذه الأرض الطيبة وإيمانهم بدورهم في صون الأرض والعرض.

في هذا اليوم، مناسبة نقف خلالها على ما قدمه شهداء الوطن من رسائل غالية وعزيزة علينا جميعاً، في التضحية بأغلى ما يملكونه، وهم يذودون بأنفسهم وأرواحهم في سبيل مجتمعهم وأهلهم ووطنهم وديارهم.. هذه الرسائل تقدم الدروس لأجيالنا المقبلة، وتظهر عظمة أبناء وبنات دولتنا، وحبهم لأرضهم وبلادهم التي يهون في سبيل حبها وكرامتها وعزها وفخرها كل شيء.