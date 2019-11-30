ولي عهد الشارقة: شهداؤنا سطّروا أروع صور التضحية

المصدر: الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أن شهداء الإمارات آمنوا بقيم الوطن العليا وحملوها في قلوبهم، عملاً وتطبيقاً، ومضوا في مسيرتهم لنصرة مجتمعهم، فكان أن عملوا في مختلف ميادين العمل، وتسابقوا من أجل خدمة وطنهم وتقديم أرواحهم في سبيله ومن أجل الدفاع عنه والذود عن حياضه.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «يوم الشهيد»:

كل عام، في مثل هذا اليوم، نحيي ذكرى أبنائنا من شهداء الوطن، نترحم عليهم، ونتذكر، بكثير من الفخر، أنهم قدموا أغلى ما عندهم للتضحية في سبيل الأرض والعرض، وهي أعلى مراتب العطاء الإنساني لخدمة الوطن ورد جميله، نترحم عليهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

يوم الشهيد يوم عظيم نُخلّد فيه ذكرى أبناء أحباء وأعزاء، آمنوا بقيم الوطن العليا وحملوها في قلوبهم، عملاً وتطبيقاً، ومضوا في مسيرتهم لنصرة مجتمعهم.