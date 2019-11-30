هالة بدري: رسالة إجلال وعرفان لأبطال دولتنا

المصدر: دبي-البيان

أوضحت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن احتفاء الدولة بيوم الشهيد هو رسالة إجلال وعرفان لرجالها المخلصين الذين قدَّموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على رفعتها وأمنها وكرامتها، وقالت:«إنه لفخر كبير أن نحتفي بمناسبة هذا اليوم تخليداً لذكرى شهداء الإمارات الأبرار، الذين بذلوا أنفسهم من أجل الحق والعزة، وإعلاء راية الوطن خفاقة، وسطروا في موسوعات البطولة ملاحم وطنية متفردة، تستنير بها أجيال الغد لتكمل على ضوئها بناء مستقبل دولتها الواعد».

وأشارت هالة بدري إلى أن بطولات الشهداء ستبقى خالدة في كتب التاريخ، وباقيةً في ذاكرة الوطن، وحاضرةً في قلوب وعقول أبنائه، لافتةً إلى أن الشهداء البواسل غرسوا قيم الشجاعة والتضحية والولاء في نفوس الجميع، وكانوا خير نموذج نستلهم منه العزم والقوة لمواجهة التحديات، وتابعت:«يوم الشهيد علامة بارزة في تاريخ دولة الإمارات، فهو يوم الفخر والمجد».