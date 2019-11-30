سيف بن زايد: تضحيات الشهداء عنوان للفخر والعزة والمنعة

المصدر: أبوظبي - وام

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: تحتفي الإمارات في يوم الشهيد بذكرى أبنائها البواسل الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة لتبقى راية الإمارات العربية المتحدة خفاقة شامخة، وما يعزز من مكانة هذا اليوم في النفوس، ارتباطه بالقيم الوطنية التي أرساها المغفور له «بإذن الله» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وعمل على إعلائها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يعاضده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مكتسبات

وتابع سموه: وفي سبيل الحق والعدل والكرامة وتعزيز مسيرة النهضة الحضارية والحفاظ على مكتسباتها، جاد شهداء الإمارات بدمائهم الزكية، وها هي تضحياتهم المنقوشة في ذاكرتنا عنوان للفخر والعزة والمنعة، تضيء دروب الوطن، لتؤصّل نماذج مشرفة في البذل والعطاء، وتتجلى مناراتٍ في دروب المستقبل المزدهر لوطننا، وحافزاً لهمم شبابه، لتبقى راية الإمارات خفاقة عالية.

وأضاف سموه: وفي هذا اليوم أقدم تحية إجلالٍ وإكبار لأمهات الشهداء وأسرهم، فما قدمه شهداؤنا الأبرار من تضحياتٍ، سيخلّدها التاريخ سطوراً مشرقةً كُتبت بحروفٍ من عزٍّ وفخرٍ، ودروساً عميقة لإلهام الأجيال القادمة بأسمى معاني الوفاء والعطاء، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والذود عن مبادئه، وحقٌّ علينا الاقتداء بأكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، فشهداء الإمارات رسخوا في الوجدان أرقى نماذج المواطنة الحقيقية والولاء والانتماء للوطن وقيادته.