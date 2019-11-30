صقر غباش: الشهداء سطروا أروع الأمثلة في الولاء للوطن

المصدر: أبوظبي - وام

وجه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحية إكبار وإجلال من أعضاء المجلس كافة، إلى أرواح شهدائنا الأبرار أبناء الوطن الذين قدموا حياتهم فداء للواجب الوطني الذين سطروا أروع الأمثلة في الولاء والانتماء وحب الوطن.

مؤكداً على أن التضحيات العظيمة لشهدائنا الأبطال ستبقى دائماً شرفاً يتوج رؤوسنا جميعاً لنبل الغاية التي ضحى من أجلها أبطال الإمارات بأرواحهم في سبيل إعلاء راية الحق ولتبقى ذكراهم العطرة خالدة في الأذهان والقلوب، ونموذجاً للشرف والمسؤولية، وواحدة من النقاط الكثيرة المضيئة في تاريخ هذا الوطن.

تقديروقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: إن إحساس القيادة بنبض الشعب تجاه هؤلاء الشهداء، كان له أثره في تقرير يوم الـ 30 من نوفمبر «يوم الشهيد» من كل عام مناسبة وطنية، وما يؤكده كل ذلك من مكانة هؤلاء الشهداء في قلوب القيادة وقلوب الشعب كله، كما يمثل تقديراً لقيمة التضحية والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، واستذكارا لبطولاتهم وتخليدا ووفــاء وعرفانــا بتضحياتهــم.

وأضاف معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي كاملا، يبعث بتحية التقدير والإجلال لكل فرد من أسر شهداء الواجب، ويؤكد لهم أنهم في عيون وقلوب كل الوطن، عرفانا بما قدموه هؤلاء الشهداء من دروس في العطاء والوطنية.

فخر

وأكد معاليه على أن يوم الشهيد يجسد فخر واعتزاز أبناء الإمارات بتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة حمُاة الوطن، التي قدمت هؤلاء الشهداء من بين أبنائها، وأن هذه القوات الباسلة مستمرة على ما عهدناه فيها دوما من تقديمها لأنبل صورة من الإخلاص والعطاء والتضحية للوطن وللقيادة وللشعب، بارك الله فيهم، وسدد على طريق الحق خطاهم.