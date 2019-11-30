سعيد بن محمد: كل شهيد يشكل ملحمة وطنية خالدة

المصدر: العين - وام

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان أن الاحتفاء بيوم الشهيد يشكل مناسبة للفخر والاعتزاز بأبناء الوطن ورجاله الأبرار الذين شكلوا علامات مضيئة بما قدموا من تضحيات.

وقال، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، ستبقى ذكرى الشهداء الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره لتبقى راية الإمارات خفاقة والسير على نهج الوفاء لقيادتنا الحكيمة والرشيدة فيما تبذله من جهود خيّرة وصادقة في سبيل رفعة الوطن وإحقاق الحق ونصرة المظلومين.

وأضاف أن كل شهيد يشكل ملحمة وطنية خالدة والاحتفال بهم هذا اليوم هو تقديس لواجب الوطن، وتكريم لأرواح الشهداء وذويهم، والتلاحم التام بين كل شرائح الشعب لإعلاء المعاني السامية والقيم النبيلة عما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز.