خليفة بن طحنون: ما قدمه شهداء الوطن سيظل خالداً عبر الزمن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أن ما قدمه شهداء الوطن سيظل خالداً عبر الزمن.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 من نوفمبر من كل عام: نستذكر في هذا اليوم شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا قصص التضحية والتفاني والولاء لتتناقلها الأجيال، وتظل ملهمة لكل من يدافع عن العدل والسلام والقيم النبيلة في كل بقاع الأرض، لأن ما قدمه الشهداء يستحق أن يظل خالداً عبر الزمن.

وأضاف أن شهداء الوطن هم منارات حق ومشاعل نور تضيء في سماء الإمارات التي لم تتأخر يوما عن نصرة المظلوم وحماية الضعيف والتصدي للعدوان الغاشم مهما كان الثمن حتى يعود الحق إلى نصابه ويرجع الظالم عن ظلمه. وأكد أن كل شهيد من شهداء الوطن الأبطال قدوة ومثال يحتذى بالصبر والشجاعة والإخلاص والولاء والنبل والصدق، مشيرا إلى أن تضحياتهم وعزيمتهم وعطاءهم ستظل محفورة في ذاكرة الوطن وفي وجدان الأمة.

وأضاف: إننا ونحن نستذكر عطاء الشهداء وتضحياتهم لا يمكن أن ننسى أمهات الشهداء، تلك الكوكبة من نساء الإمارات اللواتي ربين أبناءهن على الإخلاص للوطن وحب الخير والولاء للقيادة، ثم ها هن يضربن اليوم أروع الأمثلة في الشجاعة والثبات والإيثار والإيمان. وقال الشيخ خليفة بن طحنون: إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة كل الحرص على الاهتمام بأسر الشهداء وذويهم وتلبية احتياجاتهم وتبني البرامج ووضع الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تمكينهم في المجالات كافة، وذلك في إطار رد الجميل لشهدائنا الأبرار.

. مؤكدا أن مكتب أسر الشهداء ينفذ حرص وتوجيهات القيادة، سواء من خلال متابعة متواصلة لحاجات ومتطلبات أسر وأبناء شهدائنا الأبرار أو من خلال المبادرات النوعية والمشاريع المتنوعة التي تهتم بتنمية المهارات الحياتية والعلمية والثقافية والرياضية وغيرها من المهارات التي يستفيد منها أبناء الشهداء. ودعا الله تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار الأبطال، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجزي ذويهم خيرا على ما صبروا وقدموا من أجل منعة ورفعة وعزة دولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكدا أن مكتب أسر الشهداء ينفذ حرص وتوجيهات القيادة، سواء من خلال متابعة متواصلة لحاجات ومتطلبات أسر وأبناء شهدائنا الأبرار أو من خلال المبادرات النوعية والمشاريع المتنوعة التي تهتم بتنمية المهارات.