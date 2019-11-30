أمين عام وزارة شؤون الرئاسة: مناسبة وطنية نعلي فيها قيم البذل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد أحمد الحميري، أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، أن الثلاثين من نوفمبر، مناسبة وطنية نعلي فيها قيادة وشعباً، قيم البذل والتضحية والفداء، ونستحضر بالفخر سيرة الآباء والأبناء والأخوة الذين بذلوا على مدى التاريخ أرواحهم ودماءهم ليظل الوطن بيتاً موحداً، ولتبقى رايته عالية خفاقة، وليحيا مواطنوه في عز وكرامة وأمن.

ولاء

وقال في كلمة له في يوم الشهيد: «في هذا اليوم، نجدد الولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، معاهدين سموهم أن نظل مخلصين للوطن، مدافعين عن مكتسباته، أوفياء للقيم التي استشهد أبطالنا دفاعاً عنها وإعلاء لها، داعين الله أن يديم على بلادنا الأمن والسلام وأن تنعم شعوب العالم بالأمن والاستقرار.. رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ جنودنا، حماة الوطن.. وكل عام والإمارات تفخر بأبطالها، وإنجازاتها».