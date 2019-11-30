تضحيات الشهداء العنوان الأسمـــى للبذل والعطاء من أجل الوطن

المصدر: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة ــ البيان ووام

أكد مسؤولون أن يوم الشهيد الذي يصادف اليوم هو رسالة وفاء واعتزاز تجاه الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته في ساحات العز والفخر، ليبقى عزيزاً شامخاً، وأن تضحيات الشهداء العنوان الأسمى للبذل والعطاء من أجل الوطن، وأشاروا إلى أن يوم الشهيد يكرس حب الوطن والتضحية في سبيله.

وأكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن يوم الشهيد رسالة وفاء واعتزاز تجاه شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين قدموا أرواحهم في ميادين الحق والواجب وساحات الفخر دفاعاً عن الإمارات وصوناً لسيادتها وحماية لإنجازاتها، ولتظل رايتنا شامخة عالية في سماء العز والفخر والإباء.

وقال الشامسي: نقف اليوم افتخاراً بقيم الإخلاص والولاء والتضحية من أجل الوطن والعمل على رفعته، ونستذكر بطولات شهداء الوطن عرفاناً بتضحياتهم وامتناناً لما أظهروه من شموخ وإصرار في حماية حدود الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

وأضاف: إننا نستلهم من شهدائنا دروس الوفاء والولاء والذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتفاني.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن لتظل ذكراهم راسخة لا تغادر الذاكرة، نحتفي بهم قيادة وشعباً تخليداً ووفاء لما قدموه من شجاعة وتضحيات.

تضحيات

وأكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن يوم الشهيد هو يوم الاحتفاء بقيم الوفاء لأبناء دولة الإمارات الذين بذلوا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة من أجل تراب هذا الوطن.

وقال الحمادي: إن تضحيات الشهداء هي العنوان الأسمى للبذل والعطاء ودماءهم هي مصدر الإلهام لأبناء الوطن وأجياله المقبلة وذكراهم هي أوسمة الفخر والمجد على صفحات تاريخ الوطن.

وأضاف لقد رسّخ شهداء الإمارات في نفوسنا روح التضحية وأنبل قيم العطاء وصدق العهد للوطن وتلبية نداء الواجب والولاء لقيادتنا الرشيدة والوفاء لبلادنا ونصرة أمتنا والدفاع عن الحق ودفع الظلم وإجابة دعوة المستضعفين.

وأكد أنه في هذه المناسبة التي يحتفي فيها جميع أبناء الإمارات بشهداء الوطن والإنسانية نُجدّد العهد ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على مكتسبات دولتنا الغالية والوفاء لقيادتنا الرشيدة والإخلاص لذكرى الشهداء وتقدير تضحياتهم عبر مواصلة بناء وطن عزيز وكريم.

مواجهة التحديات

من جانبه، أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية مجيدة للاحتفاء بتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته في ساحات العز والفخر، ليبقى عزيزاً شامخاً.

وقال العويس: إن إحياء يوم الشهيد، يشكل رمزاً لتعزيز القيم الوطنية للمجتمع وتكريساً للوفاء، وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الوطن خفاقة عالية، مؤكداً أن الاحتفال الجماهيري الواسع في هذا اليوم يجسد قوة المجتمع الإماراتي ووحدته وتلاحم أبنائه واستعدادهم الدائم لتلبية نداء الوطن والقيادة من دون تردد.

وأكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن تخصيص يوم الثلاثين من نوفمبر للاحتفاء بالشهيد هو اعتراف بدم الشهداء الغالي ليكون هذا اليوم رمزاً للبطولة وأمثولة للولاء الوطني الكبير لكل الأجيال.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن يوم الشهيد ذكرى عظيمة تكرس حب الوطن والتضحية في سبيله ومناسبة وطنية لترسيخ روح الوحدة والتأكيد على التلاحم الوطيد بين قيادة الدولة وشعبها مهما بلغت التضحيات وتعاظمت التحديات.

وقال الأحبابي في تصريح له في يوم الشهيد إنه يوم الفخر والاعتزاز بالوطن وتقدير تضحيات الشهداء والاستفادة من الدروس والعبر التي قدّمها الشهداء الأبرار وجنودنا البواسل في ساحات الشرف من أجل صون عزة وكرامة الوطن.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة: إن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتكريم شهداء الوطن وإعلاء قيم الوفاء والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي التي تعد أحد أهم روافد استقراره على المستويات كافة.

وأضاف إن القيادة الرشيدة للدولة تعتز بتضحيات أبناء الوطن وإن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداء لها ويزرعون بتضحياتهم الكبيرة القيم النبيلة في قلوب النشء والشباب وعقولهم.

نماذج مشرفة

وقال محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في يوم الشهيد نقف إجلالاً وإكباراً لمن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ونستذكر بفخر واعتزاز نماذج مشرفة في العطاء الذي يعكس حب الإنسان الإماراتي وولاءه الدائم لدولته وإخلاصه في الحفاظ على أمنها وسلامتها مؤكداً أن شهداء الوطن نماذج مشرفة للتضحية والعطاء.

وأكد حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أن الشهادة أسمى آيات التضحية والشهيد هو البطل الذي يحقق لوطنه طريق النصر والكرامة وأن دماء الشهداء الأبرار تجسد لوحة الشرف لأصحابهم الذين تحلوا بالشجاعة وافتدوا أرضهم وبلادهم بأنفسهم.

بسالة

بدورها، قالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع إن يوم الشهيد مناسبة وطنية مجيدة نستذكر من خلالها تضحيات وعطاء شهداء وطننا الأبرار ونخلد ذكراهم مقدرين لهم بذل أرواحهم لتبقى راية الوطن الغالي مرفوعة معتزين ببسالتهم في الدفاع عن مبادئ الحق والسلام.

وأكد المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لصناعات أن شهداء الإمارات الأبطال قدموا أروع النماذج المشرفة في ميادين البطولة والتضحية.

وقال الظاهري: اليوم نحيي في دولة الإمارات ذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن الحق والخير، حاملين في قلوبنا الفخر والاعتزاز بالتضحيات النبيلة وروح البذل والعطاء التي جسدها شهداء الإمارات بأرفع صورها.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية، تكرم من خلالها الإمارات أبناءها الشهداء، الذين سطروا بطولات المجد والعز، تقديراً وتخليداً لسيرتهم العطرة وتضحياتهم نصرة للحق والدفاع عن الوطن، فهم أبطال جادوا بأرواحهم الطاهرة والزكية في ميادين الواجب، لتظل راية البلاد عالية خفاقة.

كما أكد سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تفخر بها الإمارات بأبنائها وتثمن ما بذلوه في سبيل عزة الوطن، لأنهم سطروا أعظم ملاحم البطولة، وقدموا سيرة عطرة في بذل أرواحهم ودمائهم فداء للعزة والكرامة.

مبادئ العطاء

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات في تصريح له في يوم الشهيد:

إن هذه المناسبة الوطنية العظيمة هي إحياء لأسمى معاني الولاء والتضحية التي قدمها شهداء الوطن من أجل وطنهم، وتجسيد لمبادئ العطاء والتفاني التي أرساها الآباء المؤسسون، وسارت على نهجها قيادة الدولة الرشيدة التي سخرت كافة الجهود من أجل نصرة الحق في ساحات وميادين الواجب.

كما أكد الدكتور عبدالله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد أن إحياء يوم الشهيد في الإمارات يعكس أبرز معاني الافتخار بأبطال الوطن البواسل الذي ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل رفعة بلدهم وعزة أمتهم.

وأكد المهندس عمر الهاشمي مدير عام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي أن يوم الشهيد فرصة للاحتفاء بمن أنارت أرواحهم سماء الوطن، وتعطرت أرضه من طيب أجسادهم الطاهرة.

وقال الهاشمي: نعد يوم الشهيد مصدراً للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل في الميادين العسكرية والمدنية.

بطولات

وأكد عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن يوم الشهيد نستذكر فيه بطولاتهم في ميادين الحق بشجاعة وبسالة، سعياً لحماية الوطن أرضاً وقيادة وشعباً، ولإبقاء راية الإمارات عالية خفاقة بفخر واعتزاز.

وقال عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في تصريح خاص له بمناسبة يوم الشهيد إننا ونحن نحتفل بيوم الشهيد يوم الرفعة والتضحية والفداء بالروح والدم لأجل الوطن الغالي فإننا نتذكر قول المعلم الأول والأب الحاني والقائد الباني المؤسس للدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي غرس مفاهيم الشجاعة والفداء في قلوب أبناء الإمارات حين قال:

«إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف، علينا أن نكافح ونحرص على دفع مسيرة العمل في هذا الوطن والدفاع عنه بنفس الروح والشجاعة التي يتحلى بها أسلافنا».

تجديد العهد

وقال علي عيسى النعيمي يوم الشهيد مناسبة سنوية تؤكد تكاتف أبناء الإمارات خلف القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة كقوة داعمة للأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، في هذه المناسبة يجدد أبناء الوطن العهد على صون ذكرى شهدائنا الأبرار التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

مقتدين ببطولاتهم المشرّفة في ميادين الشرف والبسالة دفاعاً عن الاتحاد باعتباره فرضاً مقدساً علينا جميعاً، مستلهمين من حكمة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقالت عائشة علي الكعبي - مدير أطفال الشارقة بالإنابة: تحتفل الإمارات بذكرى يوم الشهيد، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بأن يكون يوم الـ30 من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد.

وذلك تعبيراً من شعب دولة الإمارات عن تقديره لتضحيات شهدائها البواسل ووقوفها إلى جانب أسر وذوي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية.