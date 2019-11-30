حنيف القاسم: مناسبة وطنية غالية ووقفة إجلال

المصدر: دبي - البيان

أعرب معالي الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية عضو مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح عن فخره واعتزازه وتقديره بأبناء الوطن المشاركين في ساحات الشرف والبطولة، جاء ذلك بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف اليوم.

وثمن معالي الدكتور حنيف القاسم الرؤية الواعية لقيادة دولة الإمارات وحرصها على طرح المبادرات الرامية إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه قضايا الوطن العربي وتحدياته. وأضاف معاليه: إن يوم الشهيد الذي يحتفي به المجتمع بكل فئاته هذه الأيام يشكل مناسبة وطنية غالية ووقفة إجلال مستحقة نحو من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والواجب والأخوة العربية ومواجهة العدوان. مضيفا إن عيال زايد يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والالتزام لنصرة قضايا أمتهم.