حمد المدفع: نستحضر ذكرى أبطالنا الذين قدّموا أعلى نماذج الشجاعة

المصدر: أبوظبي ـ وام

قال معالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة إنه في هذا اليوم المبارك من أيام وطننا الخالدة، نستحضر بكل الفخر والاعتزاز ذكرى أبطالنا الذين قدموا أعلى نماذج الشجاعة والفداء، ببذل أرواحهم ودمائهم الغالية، فداء للوطن.

وأضاف معاليه إن رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات لأسر الشهداء وضمان توفير الحياة الكريمة لهم دليل على تقدير القيادة لتضحيات أبنائها المخلصين وتأكيد أن الوطن لا ينسى الأبطال الذين جادوا بأرواحهم في ساحات العز والفخر وميادين الواجب الإنساني، لتبقى راية الإمارات عالية وشامخة.