راشد الشرقي: قيم العطاء تتجلّى بأبهى معانيها في «يوم الشهيد»

المصدر: الفجيرة ـ وام

أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أن قيم العطاء تتجلى بأبهى معانيها في «يوم الشهيد»، تلك التي جسدها أبناء الإمارات، وترجموها في الميادين العسكرية والإنسانية على حد سواء، فكانوا أهلاً للسيف وأهلاً للخير.

وقال: نقف في مثل هذا اليوم من كل عام، إجلالاً وإكباراً لأرواحهم الطاهرة، وعرفاناً لما بذلوه من تضحيات لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية.

وأضاف في هذه المناسبة نجدد الثقة واعتزازنا بالقوات المسلحة الإماراتية، ونثمن عالياً التضحيات الجسام التي يقدمونها في سبيل الحفاظ على راية الوطن خفاقة ورسالته النبيلة في كل مكان.. هم أهل عزم وأهل تضحية وفاء، وها هم اليوم يترجمون في كافة الميادين أنهم أهل أفعال تليق بهم الانتصارات العديدة التي حققوها هناك، وهم أصحاب قضية عادلة ورسالة سامية تستحق منا كل احترام وتحية...

وبذلك يؤكد جنودنا البواسل أنهم بناة المستقبل وحماة إنجازاته ونهضته.

وتابع: في «يوم الشهيد» نتقدم بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ولإخوانهما حكام الإمارات.