تعزيز التلاحم وتجديد الولاء للقيادة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد مسؤولون في إمارة الشارقة أن يوم الشهيد الذي يصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام مناسبة لتعزيز التلاحم وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة والإشادة بتضحيات شهداء الإمارات.

وقال الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): إن يوم الشهيد تخليد لذكرى جميع شهداء الوطن في القوات المسلحة والسلك الشرطي والأمن الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن داخل الإمارات وخارجها، وتقديرا لهذه التضحيات الغالية.

وقالت هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: إن يوم الشهيد أحد العناوين الكبرى التي نعتز بها في تاريخ بلادنا وأحد أبرز الأيام الوطنية العظيمة الذي نرفع فيه هاماتنا عالياً فخراً بشهدائنا، فهم طريقنا إلى المجد.