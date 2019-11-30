سعيد الشرقي: هنيئاً للشهداء الخالدين هذا اليوم الوطني

المصدر: الفجيرة - وام

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتخصيص الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد تمثل ذروة مظاهر الإجلال والتقدير والوفاء والعرفان لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الغالية الزكية لتظل راية الإمارات خفاقة في ميادين الشرف والبطولات والأمجاد.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي في كلمة له في يوم الشهيد: «هنيئاً لشعب الإمارات بقيادتنا التاريخية وهنيئاً للشهداء الخالدين بهذا اليوم الوطني الذي يُعلي مكانتهم في ضميرنا كما هو مقامهم عند الله وفي الملأ الأعلى، وهنيئاً لأهل الشهداء هذه المكانة عند الله وعند أهل الإمارات قيادة وشعباً .

وفي هذا تمجيد للشهادة، وتكريم كبير لمن بذلوا أرواحهم حماية للوطن وفداء للواجب ونعاهد الله وقيادتنا الرشيدة والشعب على أن نكون الجنود الأوفياء رهن إشارة نداء الواجب». وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة للدولة على هذا التقدير لأبناء الوطن وفاءً ومجداً لبطولاتهم لتظل الإمارات حرة أبية.

من جانبه أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن تخصيص يوم الثلاثين من نوفمبر للاحتفاء بالشهيد اعتراف بما قدمه الشهداء في ساحات المجد.. منوهاً إلى أن شعب الإمارات لن ينسى تضحياتهم وسيبقون في ذاكرة الأجيال علامة بارزة من علامات تاريخ دولتنا الحبيبة.