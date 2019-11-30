مغاوير «المباركة» يزورون واحة الكرامة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

زار فريق المغاوير بمؤسسة المباركة واحة الكرامة في إطار احتفالات الدولة بيوم الشهيد واليوم الوطني، واطلع الوفد على هذا الصرح الوطني البارز الذي يجسّد تضحيات شهداء الوطن الأبرار.

وعي

وأكدت الشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان الأمين العام لمؤسسة المباركة أهمية هذه الزيارة التي تترجم رسالة مؤسسة المباركة وأهدافها في ترسيخ الوعي لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع بشأن تضحيات وعطاء الشهداء الذين جادوا بأرواحهم الزكية فداءً للوطن ودفاعاً عن الحق والواجب ورداً للظلم وتحقيقاً لأمن واستقرار الأمة العربية.

ثروة الوطن

وأشارت إلى أن زيارة وفد المغاوير تزامنت أيضاً مع احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين الذي يحل علينا هذا العام وهو يحمل منجزات حضارية عظيمة في جميع المجالات التنموية وفي مقدمتها بناء الإنسان الذي يمثل ثروة الوطن هذا الإنسان الإماراتي الذي نفخر بتميزه في جميع مناحي العمل الوطني، إذ أصبح المواطن الإماراتي نموذجاً للتنمية البشرية الرائدة على مستوي العالم.

إشعاع وطني

من جانبهم، أشاد وفد المغاوير بتميز واحة الكرامة ونموذجها المعماري الفريد الذي يمثل مركز إشعاع وطني لقيم التضحية والعطاء.