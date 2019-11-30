تخريج دفعة موظفي «كهرباء الشارقة» الثانية في برنامج التميز المؤسسي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية احتفالاً بتخريج الدفعة الثانية من موظفي الهيئة واجتيازها برنامج دبلوم متخصص في التميز المؤسسي وإعداد القيادات الذي استمر لمدة عام دراسي كامل وتضمن مجموعة من البرامج المكثفة في الممارسات الإدارية المتقدمة ومنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي والابتكار وذلك بهدف الارتقاء بالمسار الوظيفي.

وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة في الإمارة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لإعداد قادة الصف الثاني، وتضمن الفوج الثاني 20 موظفاً من مختلف إدارات الهيئة ليرتفع عدد الخريجين إلى 42 خلال عامين.

وتضم الدفعة الثانية التي اجتازت البرنامج عدداً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المتميزين والذين خضعوا لبرنامج استمر لمدة عام صُمم خصيصاً لتطوير المهارات لدى الموظفين بهدف تجهيزهم لتسلم مناصب قيادية في الهيئة مستقبلاً.

حيث يتضمن البرنامج الذي أعدته الجامعة الأمريكية في الشارقة الأساليب الحديثة لحل المشاكل وطرق التفكير في المواقف الحرجة والمهارات القيادية التي تساعد المشاركين في البرنامج على وضع معارفهم التي اكتسبوها في خدمة عملهم في الهيئة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر البشرية وتحسين مهاراتهم القيادية في المستويات الإدارية العليا يعد حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة، وسيسهم تعاوننا المبتكر مع الجامعة الأمريكية في الشارقة في تحقيق مستقبل مستدام عبر تجهيز العاملين لشغل مناصب قيادية رفيعة المستوى في الهيئة.

كما أن البرنامج المتقدم الذي تم تطويره بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالشارقة وفر نطاقاً واسعاً جداً من المعرفة حول الأعمال الرئيسية التي تقوم بها الهيئة، كما يزود المتدربين بالمهارات الإدارية الشاملة والكاملة التي يحتاجونها.

ولفت الليم إلى حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية التي تسهم بدورها في دعم مساعي الهيئة لتطوير مجالات عملها المختلفة، مثمناً جهود المنتسبين للبرنامج، ومشيراً إلى سعي الهيئة المستمر لتطوير الموارد البشرية في جميع المجالات الإدارية والفنية والتخصصية، والحرص على تطوير المهارات والقدرات.

وأشاد بتعاون الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة الدائم مع الهيئة في تنفيذ برامج التأهيل، وتقديم الدعم العلمي والمهني لإكساب الموظفين المهارات اللازمة.