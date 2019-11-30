اختتام فعاليات مبادرة «مدينة الطفل الآمن»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شرطة أبوظبي مبادرة الطفل الآمن، حيث استفاد طلبة المدارس والعائلات من برامج التوعية في حديقة كيدزانيا بمركز ياس مول وتضمنت أنشطة متنوعة بلغات متعددة.

وقال العميد أحمد سيف المهيري مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي إن الطفل مسؤولية الجميع وأولوية قصوى لصناع القرار في دولة الإمارات التي صادقت على المعاهدات الخاصة به وترجمتها بالأفعال وقوانين وسياسات نفذتها بأفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن «مدينة الطفل الآمن» تعد واحدة من مبادرات شرطة أبوظبي الخاصة بالطفل، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لرفع مستوى الرعاية له من خلال منظومة قانونية وتشريعات لحمايته وإجراءات تحفيزية داخلية وخارجية.