محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي الـ20 في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل العرس الجماعي الـ 20 الذي أقيم لـ 62 شاباً في إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو ولي عهده، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48، وضمن فعاليات «عام التسامح» وذلك في قاعة الشيخ خليفة بالفجيرة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمبادرات الاجتماعية التي تحقق الاستقرار والرفاهية لأبناء الوطن، من أجل بناء أسر متماسكة، تسهم في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة، لافتاً إلى أن مبادرة الأعراس الجماعية تساعد المقبلين على الزواج في تذليل الكثير من العقبات التي تواجههم، وتوفر لهم حياة كريمة، وهذا ما ينعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة زوجية ملؤها السعادة والهناء، مشيداً بجهود القائمين على لجنة العرس الجماعي في الفجيرة لتحضير متطلبات هذه الفعالية.

وتقدم عبيد راشد اليماحي، رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي، بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم سموه للأعراس الجماعية في الإمارة منذ انطلاقتها، شاكراً سمو ولي العهد على حضوره ودعمه المباشر لعمل اللجنة المنظمة للعرس الجماعي وتيسير عملها.

وأشار اليماحي إلى أهمية الأعراس الجماعية وأثرها الإيجابي في بناء الأسر الإماراتية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب واستقرارهم، داعياً الشباب الإماراتي في الفجيرة إلى عدم التردد في الانضمام إلى الأعراس الجماعية.

بدورهم، عبر العرسان عن شكرهم وامتنانهم بتشريف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أفراحهم، مثمنين حرص ودعم القيادة الرشيدة لأبناء الوطن في بناء أسر متماسكة ومستقرة.

حضر الحفل الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

كما حضره سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وكبار المسؤولين ومديرو الهيئات والمؤسسات الحكومية في الفجيرة، وجمع كبير من ذوي العرسان والمدعوين.