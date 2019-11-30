خالد بن محمد بن زايد: الشهداء حفروا أسماءهم في سجلات البطولة

المصدر: ■ بوظبي - وام

توجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بتحية إجلال وإكبار لشهداء الإمارات البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وحفروا أسماءهم في سجلات البطولة والعز والكرامة، لتبقى راية الإمارات خفاقة في سماء المجد.

وقال سموه في ذكرى يوم الشهيد: إن أبطال الإمارات من مدنيين وعسكريين وفي جميع الميادين، قدموا دروساً في التضحية والبذل، وأظهروا أنبل قيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن، تلك القيم التي يؤمن بها جميع أبناء الإمارات.

وتوجه سموه بتحية فخر وتقدير لذوي الشهداء الذين كان لهم الفضل في بناء جيل من أبناء الإمارات البررة، وغرس أجلّ المبادئ الوطنية في نفوسهم، ونالوا بذلك شرف الشهادة الذي لا يضاهيه شرف، دفاعاً عن الوطن، وحماية لأراضيه ومكتسباته، وإيماناً بقدسية مكانته.

وأكد سموه أن جميع منتسبي القوات المسلحة الباسلة، محط اعتزاز وفخر وتقدير من قيادة وشعب دولة الإمارات، لأنهم يحملون أرواحهم في أكفهم في ساحات الكرامة والبطولة كل لحظة، من أجل أن ينعم المجتمع بالطمأنينة، وأن تبقى دولة الإمارات في عز وشموخ.