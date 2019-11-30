محمد بن حمد بن طحنون: عنوان التضحية والولاء للوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، الأهمية الوطنية ليوم الشهيد باعتباره فرصة لاستذكار تضحيات الشهداء من أبناء الإمارات الذين لم يتوانوا عن بذل أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وإعلاء راية الحق، لتبقى ذكراهم العطرة خالدة في قلوب وعقول أبناء الإمارات يتوارثها أجيال المستقبل.

وقال الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام: إن يوم الشهيد هو يوم الوفاء للوطن، ويوم الوحدة والتكاتف والتضامن، وهو يوم التعبير عن الاعتزاز والفخر بشهداء الواجب، وتكريم وتقدير أصحاب التضحيات.

مكانة

وأضاف في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نؤكد أن مكانة الشهداء ستبقى محفوظة ومُصانة في ذاكرتنا كعنوان للتضحية والوفاء للوطن وأنبــل القيم الإنســانية، حالهم حال أُسرهم وذويهم الذين سيظلون حاضرين في عقــول ووجدان أبناء الإمارات، وسيكونون دائماً وأبداً محور رعاية واهتمام القيادة الرشيدة.