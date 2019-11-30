خالد بن صقر القاسمي: التضحيات مصدر لإلهام الأجيال

المصدر: الشارقة - وام

أكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن يوم الشهيد مناسبة يعبر فيها أبناء الإمارات قيادة وشعباً عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن البواسل الذيــن بذلــوا أرواحهم فداءً للوطن، وسطرت دماؤهم الغالية أسـمى معاني التضحية والإيثار في ســبيل رفعة ونماء دولتنا الحبيبة.

وأضاف أن هذا اليوم يجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تكريم وتخليد ذكرى شهدائنا البواسل لتظل تضحياتهم مصدراً لإلهام جيل المستقبل معاني النخوة والعزة والكرامة ونستلهم من بطولاتهم التي ستظل مشعلاً يضيء لنا ولأبنائنا طريقنا وحافزاً يدفعنا على بذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالحاضر وبناء المستقبل.

وقال الشيخ خالد بن صقر القاسمي إننا اليوم نجدد اعتزازنا بشهدائنا الأبرار وإجلالنا لتضحياتهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، ونؤكد ولاءنا لقيادتنا الرشيدة التي احتفت بالشهيد وجعلته نموذجاً يحتذى في العطاء والكرامة، لأن ما حققته الإمارات من تنمية وتقدم واستقرار لم يأت من فراغ، وإنما هناك من دفع روحه ودمه ثمناً له.