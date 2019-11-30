الريم الفلاسي: يوم الشهيد تعبير عن الاعــتزاز بـأبناء الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الاحتفال بيوم الشهيد تعبير عن الاعتزاز بأبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمنه، وهو يوم العزة والشموخ الذي يستذكر فيه الوطن شهداءه البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وسالت دماؤهم الطاهرة من أجل كرامة الوطن والأرض وفداءً لهما.

وقالت في تصريح لها بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف اليوم: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية زرعت في المرأة الكثير من القيم والمبادئ التي تعتز بها المرأة التي تربي أبناءها على الفداء والتضحية وحب الوطن.. ولهذا فلن تنسى شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا من أجل استقرار وأمن بلادهم، وستظل في ذكراهم ليس اليوم فقط وإنما في كل وقت وكل حين.

وذكرت أن قيادتنا الرشيدة علمتنا حب الوطن والتضحية من أجله وصون كرامته، وفي هذا اليوم نتذكر أبناءنا بكل فخر، ونسرد ملاحم وطنية كانوا هم أبطالها، وسيظلون للأبد أبطالاً في ذاكرة التاريخ، وهي تعطي للعالم درساً في كيفية رد الجميل للشهداء، وهي لفتة كريمة لأسر الشهداء في أن الوطن لا ينسى أبداً أبناءه وكل من ضحوا من أجل ترابه ومن أجل الذود عنه.