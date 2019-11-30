نورة السويدي: الشهداء هم القدوة والمثل في العطاء وحب الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

وصفت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام الشهداء بأنهم القدوة والمثل الأعلى في العطاء وحب الوطن وقالت: «ليس هناك أكرم وأعظم من الشهيد الذي بذل روحه ودمه ليبقى الوطن شامخاً آمناً مستقراً».

وقالت السويدي في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد: «يوم الشهيد ذكرى وطنية مجيدة نستذكر فيها تضحيات ومآثر أبناء الإمارات الذين جادوا بأغلى ما يملكون لحماية الوطن وصون أمنه ومكتسباته».

وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تقدر كثيراً أم الشهيد التي قدمت أغلى ما عندها فداء للوطن والأمة.

وذكرت أن سموها تؤكد دوماً أن المرأة لها دور كبير في الدفاع عن الوطن فهي الآن جندية في القوات المسلحة تذود عنه وتدافع عن إنجازاته مثلما تقوم بإدارة عملها في كل الميادين بثقة واقتدار.

وحيت نورة السويدي أم الشهيد وأفراد أسرته جميعاً لتضحيات أبنائهم التي قدموها للوطن.