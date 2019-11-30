موزة بنت مبارك: الاحتفاء بيوم الشهيد مناسبة للفخر

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن الاحتفاء بيوم الشهيد مناسبة للفخر والزهو بأبناء الوطن ورجاله الأبرار الذين شكلوا علامات مضيئة في مختلف مراحله.

وقالت الشيخة موزة، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: نحتفي اليوم بيوم الشهيد الذي تلتف حوله قلوب وأفئدة أبناء الوطن عرفاناً وامتناناً بدوره العظيم وعطائه اللا محدود، فقد ضرب شهداء الوطن الأبرار أروع الأمثلة بذلاً وعطاءً وتضحية بأرواحهم الزكية في سبيل الوطن ورفع رايته خفاقة عالية.

عزم

وأضافت: إليك يا شهيد الوطن يا من تحديت الصعاب بالعزم والصبر وقهرت المحال بصدق العهد والوعد يا من زرعت حب الوطن في أعماقك وغرست فيك الوفاء لقيادتك الرشيدة يا شهيد العز والكرامة، ستظل ذكراك خالدة على مر العصور، حيث سطرت أروع البطولات والتضحيات، واستطعت أن تبني لنا مجداً نفسياً ومعنوياً شامخاً مكللاً بالفخر والنصر والشموخ في ظل قيادتنا الرشيدة.