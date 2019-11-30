ولي عهد الفجيرة يحضر مأدبة غداء عبد الله الساعدي

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي أمس مأدبة الغداء التي أقامها عبدالله محمد سعيد الساعدي، بفندق سيجي الديار بالفجيرة، بمناسبة زفاف حفيده خالد محمد آل علـي إلــى كريمــة عبد العزيز بـن ماجــد الطنيجــي.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة العريس متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

حضر مأدبة الغداء الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الإلكترونية والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والشيخ أحمد بن حمــد بــن سيــف الشرقــي.

كما حضرها سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.