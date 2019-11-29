مجانية المواقف في الشارقة حتى الثالث من ديسمبر

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن المواقف ستكون مجانية أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى يوم الشهيد واليوم الوطني، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وهي مناطق شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، وشارع المدينة الجامعية.

كما تؤكد البلدية على ضرورة التزام أفراد الجمهور بعدم اساءة استخدام المواقف كالوقوف المزدوج وغيرها من التجاوزات.