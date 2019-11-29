مسيرة حاشدة بمدينة دبا الحصن بمناسبة اليوم الوطني 48

المصدر: دبا الحصن - البيان

نظم المجلس البلدي وبلدية مدينة دبا الحصن ودائرة الثقافة بدبا الحصن احتفالاً بمشاركة حاشدة بدأت بالمسيرة الكرنفالية لليوم الوطني الـ 48 بمشاركة الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية بالمدينة والمدارس واهالي المدينة الفاضلة .

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشيخ راشد بن سعيد القاسمي بالمدينة إلى جزيرة الحصن ، وتنوعت المسيرة بالفقرات الشعبية وشملت السيارات والدراجات المزينة بعلم الامارات تعبيراً عن مشاعر الفرح والبهجة باليوم الوطني .



كما رافق الفعاليات عدد من فرق الفنون الشعبية والحربية وعروض اليولة وفقرات شعرية وفاصل غنائي للفنان الاماراتي خالد إبراهيم ، بالإضافة إلى أوبريت مجدك ياوطن لمجلس أولياء الأمور للطلبة والطالبات وأوبريت وطني لدائرة الثقافة وفقرات من مركز الطفل بدبا الحصن.

أقيمت الفعاليات بجزيرة الحصن بتنظيم من دائرة الثقافة والاعلام وبالتعاون مع بلدية مدينة دبا الحصن ودعم من لجنة احتفالات اليوم الوطني 84 في امارة الشارقة.

وقال محمد أحمد بن جمعوه رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن إن يوم الثاني من ديسمبر يمثل يوماً خالداً يكن التاريخ له معاني الفخر والاعتزاز ذلك أنه يصادف ذكرى مناسبة غالية يفتخر بها كل مواطن على أرض الإمارات .

وأضاف إن احتفالنا بقدوم يوم اتحاد إماراتنا يدفعنا إلى النظر بعيون الإجلال للحكمة والقيادة الرشيدة والبصيرة النافذة التي عرفناها في المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي كان الشخصية الفذة التي جعلت المستحيل ممكنا وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به ومضرباً للأمثال في الانتقال منذ بداية انطلاقة مسيرة الاتحاد نحو التقدم و النهضة و الازدهار ليعم الأمن و الاستقرار و الرخاء.