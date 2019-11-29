منصور بن زايد : يوم الشهيد مناسبة مجيدة نُؤكد من خلالها قوة المجتمع الإماراتي وتلاحمه

المصدر: وام

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إن يوم الشهيد، مناسبة مجيدة نُؤكد من خلالها قوة المجتمع الإماراتي وتلاحمه، وتماسك أفراده وتآزرهم، وتضامن أبنائه.

وأكد سموه - في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام - أن يوم الشهيد وهو يوم نُعزّز فيه قيم الولاء للقيادة الرشيدة، التي تعهدت برعاية أبناء الشهداء وأُسَرهم وأكدت بأن الوطن لا ينسى أبناءه الذين بذلوا الدماء والأرواح في ساحات العز والشرف وميادين الواجب الإنساني، وسوف تظلّ أسماؤهم خالدةً في التاريخ، وملاحم بطولاتهم تتناقلها الأجيال فخرًا.

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد: " في هذا اليوم المجيد، الثلاثين من نوفمبر، نرفع أسمى آيات التقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونبارك توجيه سموه إلى تخصيص هذا اليوم مناسبة وطنية رسمية، لتعميق قيم التضحية والفداء وحب الوطن، وتكريم آباء وأبناء وإخوة لنا، جادوا بالأرواح فداءً للوطن وصونًا لسيادته، حتى تظلّ رايته عاليةً خفاقةً ورمزًا للقوة والعزة والمنعة.

إن يوم الشهيد، مناسبة مجيدة نُؤكد من خلالها قوة المجتمع الإماراتي وتلاحمه، وتماسك أفراده وتآزرهم، وتضامن أبنائه، وهو يوم نُعزّز فيه قيم الولاء للقيادة الرشيدة، التي تعهدت برعاية أبناء الشهداء وأُسَرهم وأكدت بـأن الوطن لا ينسى أبناءه الذين بذلوا الدماء والأرواح في ساحات العز والشرف وميادين الواجب الإنساني، وسوف تظلّ أسماؤهم خالدةً في التاريخ، وملاحم بطولاتهم تتناقلها الأجيال فخرًا.

والتحية في هذا اليوم نبعثها لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلّحة، وأجهزتنا الأمنية كافّة، المرابطين في ميادين الشرف حمايةً للوطن، ودفاعًا عنه، والتحية لأبناء وبنات وطننا في ساحات البذل والعطاء في كلّ قطاعاته الإنتاجية والخدمية والإنسانية داخل الدولة وخارجها.

حفظ الله بلادنا من كلّ سوء، وتغمّد برحمته شهداءنا، رموز العزة أوسمة الشرف، وأدام على دولتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".