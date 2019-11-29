نورة الكعبي: قيادتنا الرشيدة تقدم نموذجاً أصيلاً لبناء الوطن والمواطن

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد: «أن دولة الإمارات نجحت في بَثّ قيم الاتحاد التي أرساها زايد، وفي تقديم نموذج أصيل ومتطور أمام العالم للدولة التي تهتم ببناء المواطن وتطوير قدراته وتحفيزه على الوفاء بواجبه والقيام بدوره في مسيرة التنمية المستدامة».

رؤية

وقالت معاليها: «إن مسيرةُ الاتحاد ما زالت تتقدمُ، برؤية قيادتِنا الرشيدة، التي تسعى لصنعِ المستقبلِ على أرضِ حاضرنا المزدهر، وتنقل بلادنا بثقة وثبات إلى عصر الفضاء وتتطلعُ إلى الريادةِ وتحقيق المزيد من الإنجازات مع المحافظة على مكتسبات الآباء المؤسسين».

جاء ذلك خلال الاحتفالات التي أقامتها أسرة جامعة زايد باليوم الوطني الـ 48 في فرعيها بأبوظبي ودبي، بحضور الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، والدكتور مايكل ويلسون نائب مدير الجامعة، وصادق الملا رئيس الشؤون المالية والإدارية إلى جانب أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلبة الجامعة.

أعلام

ازدانت أرجاء جامعة زايد بأعلام الدولة، التي كانت ترفرف بألوانها البهيجة، وحرص كثير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على ارتداء الأزياء الوطنية الإماراتية، بينما امتلأ حرما الجامعة بالعديد من الفعاليات المتنوعة التي أعدها الطلبة من خلال مجالسهم بهدف تعزيز الروح الوطنية.