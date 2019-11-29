«صحة» تستذكر السيرة العطرة للآباء المؤسسين

المصدر: أبوظبي ــ البيان

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» احتفالاً، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وراشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات التابعة لشركة «صحة» وكبار المسؤولين وجمع كبير من موظفي «صحة»، وذلك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

مكانة

وقال سالم النعيمي: إن الإمارات، رسخت مكانتها في المراتب الأولى عالمياً، تحت ظل راية الاتحاد، حيث تستمر المسيرة، مضيفاً: «بهذه المناسبة العزيزة الغالية على قلوب الجميع نلتقي لنحتفي بالإنجازات، وفي الوقت نفسه نستذكر السيرة العطرة للآباء المؤسسين، الذين أسسوا صرح الاتحاد، ووضعوا اللبِنات الأولى لهذا البناء الشامخ، نستذكر تلك الجهود الجبارة، والعمل المخلص الذي قاموا به لتعيش أجيالنا والأجيال القادمة في أمن وسلام، عيشة هانئة رغيدة».