الجرمن: نحتضن الجميع في وطن التسامح

المصدر: دبي ــ البيان

قال محمد عبدالله الجرمن، مدير عام مواصلات الإمارات: إن احتفالنا باليوم الوطني الثامن والأربعين يجسد قصة إرادة صادقة وتجربة وحدوية ثرية وضع دعائمها الآباء المؤسسون وأرسوها على قواعد متينة، وقال الجرمن: علمنا الاتحاد أن نحتضن الجميع في وطن التسامح والإنسانية.

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جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أثناء افتتاحه الحفل الرسمي لمواصلات الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 48 والذي عقد في مقر الإدارة العامة بأم الرمول في دبي بحضور عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وحشد كبير من الموظفين والمتعاملين.

ورفع الجرمن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات وكل من يجود بجهده ووقته لكي تبقى راية الإمارات عالية خفاقة تعانق عنان السماء.

وقال الجرمن: «لقد علمنا اتحاد الإمارات الكثير، علمنا أنه لا وجود للمستحيل في مسيرة الإنجازات، وعلمنا الاتحاد أن التحديات هي فرص بل هدايا ترفعك إلى القمم وتضعك في الصدارة».