«محمد بن راشد للإسكان» ترسّخ قيم الانتماء

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حفلاً رسمياً بهيجاً احتفالاً باليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة، تأكيداً على فخر أبناء الإمارات بدولتهم وتاريخها العريق وقيادتها الحكيمة ورايتهم الموحدة،وترسيخاً لقيم الانتماء، واعتزازاً بالإنجازات العظيمة التي حققتها مسيرة الاتحاد، وتقدم الحضور سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي للمؤسسة، كما حضر الاحتفالية فريق القيادة بالمؤسسة والموظفون.

ورفع سامي عبدالله قرقاش أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة اليوم الوطني، معاهداً وفريق عمله على تجديد وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن الغالي والقيادة الحكيمة.

اعتزاز

وقال قرقاش: في هذا اليوم الوطني نستذكر بكل الفخر والاعتزاز والدنا ومؤسس دولتنا، وباني قواعد عزنا واتحادنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين وحّدونا، وبنوا لنا وطناً عزيزاً شامخاً، وسنبقى مدينين لجهودهم وتضحياتهم وفكرهم الوحدوي البناء، وسنتطلع إلى مزيد من التقدم والنجاح والإنجازات التاريخية المتميزة التي كان منها دخول عالم الفضاء.

وأضاف: في هذا اليوم المجيد نزجي أصدق وأنبل معاني التقدير والتبجيل لشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية لحماية الحقوق والذود عنها، وسطّروا ملحمة من الفداء والتضحيات.

وقال هيثم عبدالرحمن الخاجة، مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق: إن احتفالنا اليوم هو احتفاء بالإنجازات، وتجديد لعهد الولاء لقيادتنا الحكيمة، ولوطننا ولرايته الواحدة، هو احتفاء بالطموحات، والعزم على أن نعمل أكثر ونعطي أكثر من أجل مجد وطننا واستقراره وتطوره وارتقائه بين الأوطان.