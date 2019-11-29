«صحة دبي» تنظم مسيرة الولاء والانتماء للوطن

المصدر: دبي - البيان

احتفلت هيئة الصحة في دبي باليوم الوطني الـ 48، حيث تزينت الهيئة بمبانيها وأروقتها وجميع منشآتها الطبية، بألوان علم الدولة، وبدأت الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بالقصائد والأهازيج والأغاني الوطنية، التي عكست الموروث الثقافي لمجتمع الإمارات، وترجمت مراحل نشأة الدولة وتطورها.

وحرصت قيادات هيئة الصحة بدبي وجميع المسؤولين والموظفين على المشاركة في الاحتفال، حيث شارك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي الموظفين في مقر الإدارة العامة ابتهاجهم باليوم الوطني، كما شارك في مسيرة توجهت إلى مستشفى راشد، تعبيراً عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن.

تهان

ورفع القطامي باسمه واسم جميع العاملين في الهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.

وقال معاليه: «نود التأكيد على أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، هي فرصة مهمة لتعزيز مشاعر الولاء والانتماء، وتجديد العهد بالعمل الدائم، لخدمة مجتمعنا، ومواكبة إنجازاتنا». وأشار إلى أن هيئة الصحة بدبي لا تدخر وسعاً في الإسهام بكل إمكاناتها، من أجل الوصول إلى مستقبل صحة أفضل، يتناسب وازدهار دولتنا، وما يستحقه كل الناس من المواطنين والمقيمين والزائرين، في بلد يفيض بمشاعر التسامح، وينعم أفراده بالسعادة.