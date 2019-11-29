حمــدان بــن محمــد: السعوديــة واجهة مشـرقة لتوجهات التنمية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية،أمس، مقر معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، بمشاركة 192 دولة تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل».

و أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حرص الأمير محمد بن سلمان على زيارة مقر معرض إكسبو يعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعم هذا الحدث العالمي الكبير من خلال مشاركتها بجناح ضخم هو ثاني أكبر الأجنحة مساحة في المعرض بعد جناح دولة الإمارات.

وبما تمثله المشاركة السعودية من قيمة وأهمية كبيرتين بما ما تتمتع به المملكة من ثقل نوعي واستراتيجي كواجهة مشرقة لتوجهات التنمية في المنطقة، وهو ما تجسده الأهداف الطموحة التي تضمنتها «رؤية 2030» التي تعد بمستقبل زاهر للملكة والمنطقة.

ودون سموه على حسابه الخاص في مواقع التواصل «تويتر»:تشرفت اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في زيارة لمقر معرض اكسبو 2020 والذي نستضيفه في دبي العام المقبل بمشاركة 192 دولة.. فخورون بالدعم والحضور السعودي الكبير في هذا الحدث.

وقد بدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الزيارة بالاطلاع على مجسم عام للمعرض، حيث تعرفا على مكوناته والأجنحة التي سيضمها الحدث العالمي الكبير الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى في تاريخه العريق الذي يزيد على 150 عاماً.

كما توقّف سموهما عند «ساحة الوصل» التي تُعدّ أحد أهم معالم المعرض المقام على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 4.38 كيلومترات مربعة، وستشكل وجهة حضارية وثقافية وبيئية وسياحية وتعليمية وترفيهية متعددة الاستخدامات.

عقب ذلك توجّه سمو ولي عهد دبي وضيفه الكريم إلى جناح دولة الإمارات، حيث شاهد سموهما مجسم الجناح المُصمَّم على شكل صقر مُحلِّق وسيضم أربعة طوابق بمساحة إجمالية تزيد على 15 ألف متر مربّع، واستمعا إلى شرح حول الجناح ومكوناته ورمزية التصميم التي تعكس الريادة والشموخ اللذين تتحلى بهما دولة الإمارات.

وتبرز مكوناته لاسيما في الاحتفاء بقيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع شعار المعرض «تواصل العقول وصُنع المستقبل».من ثم، توجّه سموهما إلى المنطقة المخصصة للجناح السعودي في المعرض والذي كانت المملكة قد كشفت النقاب في أبريل الماضي عن تصميمه بمساحة كلية 13069 متراً مربعاً، ليكون بذلك ثاني أكبر جناح بعد جناح الإمارات.

حيث استمع سموهما لشرح حول الجناح وتصميمه وواجهته المميزة التي تنطلق من الأرض نحو السماء؛ تعبيراً عن تمسّك المملكة بتراثها الذي يشكّل أساساً متيناً لانطلاقها نحو المستقبل.

وشاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الزيارة فيلماً قصيراً حول تصميم الجناح السعودي الذي سيسلط الأضواء على رسالة المملكة للعالم وانفتاحها في التواصل على جميع الأصعدة الاستثمارية والسياحية والثقافية لصناعة مستقبل أفضل للجميع.

حيث تضمن الفيلم توضيحاً للمراحل الإنشائية التي سيمر بها الجناح حتى اكتمال تشييده، والمكونات المختلفة التي سيتضمنها الجناح السعودي الذي سيشكل علامة مميزة من علامات المعرض العالمي الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.



وقد تم التقاط الصورة التذكارية لسمو ولي عهد دبي وولي عهد المملكة العربية السعودية في ختام الزيارة التي حضرها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي .

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.



