محمد بن راشد: استراتيجية العلاقات السعودية - الإماراتية لا تنفصم عراها

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتجاذب سموهما خلال اللقاء أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموماً.

ترحيب

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه عبر «تويتر»: «استقبلت في دبي اليوم «أمس» بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة، حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك، التاريخ يصنعه الشجعان، وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان».

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

حضور

كما حضره الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة.

والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر آل سعود وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومحمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط.

والدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم، وبندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، وياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأحمد الحقباني محافظ الهيئة السعودية للجمارك العامة، وأحمد بن عقيل الخطيب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبدر بن محمد العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، والدكتور بندر بن عبيد الرشيد سكرتير سمو ولي العهد، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.