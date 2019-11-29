هلال المري: المبادرات الاستراتيجية تدعم التدفقات السياحية

المصدر: دبي - البيان

أكد هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أنّ المبادرات الاستراتيجية التي أقرّها الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي .

ومن ضمنها إصدار تأشيرة سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين عند الوصول تؤكد حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية والوصول بها إلى أعلى المستويات التي تضمن للشعبين السعودي والإماراتي المزيد من الازدهار والرخاء والتقدم.

وقال هلال المري: لا شك أنّ هذه الخطوة ستسهم في زيادة الحركة السياحية، وكذلك زيادة عدد الرحلات الجوية بين مطارات البلدين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني للسعودية والإمارات.

وأشار إلى أن السعودية والإمارات تتمتعان بمقوّمات سياحية هائلة، وكذلك تحتضن كل منهما العديد من المهرجانات والفعاليات المميّزة التي تقام على مدار العام وتستقطب شريحة واسعة من الجمهور في كلا البلدين، إلى جانب العديد من الخيارات المتاحة أمام الزوّار، وستتيح التأشيرة السياحية المشتركة الفرصة أمام أعداد كبيرة من المقيمين في السعودية والإمارات للتنقل بكل سهولة بين البلدين.