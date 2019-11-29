رئيس النمسا يشيد بتطور العلاقات مع الإمارات

المصدر: فيينا - وام

قدَّمَ إبراهيم سالم محمد المشرخ، أوراق اعتماده إلى ألكساندر فان ديربلين، رئيس جمهورية النمسا، سفيراً ومفوضاً فوق العادة للإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

ورحَّب الرئيس النمساوي بالسفير، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلادة لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.

وحمّل رئيس النمسا، السفير تحياته وأمنياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لحكومة وشعب دولة الإمارات التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة بين الشعبين، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية.من جهته نقل السفير للرئيس فان ديربلين تحيات القيادة الرشيدة ، مؤكداً حرص قيادة وحكومة الإمارات على توطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك مع النمسا والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات وبذل كل الجهود لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.كما أعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى النمسا، حيث تربط البلدين علاقات وثيقة، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين.