«رأس الخيمة للقرآن» تنظم لقاء تعريفياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، أمس، لقاءً تعريفياً لدورتها العشرين، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع رأس الخيمة، بحضور أكثر من 800 إمام ومؤذن يشملون كافة مساجد الإمارة للتعريف بالجائزة وتحفيزهم على المشاركة فيها.

وأشاد أحمد إبراهيم سبيعان، أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة لها، خلال اللقاء بالدعم والرعاية التي تحظى بهما جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة خلال هذه الدورة والسنوات الماضية.

وشرح سبيعان أهم مجريات ومستجدات الدورة العشرين من الجائزة القرآنية وشروط التسجيل بها ومعاييرها، وعرض فيلماً قصيراً عن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الحالية والإعلان عن تمديد التسجيل في الجائزة حتى 7 ديسمبر لإتاحة الفرصة أمام مَن لم يتسنَّ لهم التسجيل.

وأشار الأمين العام للجائزة إلى أن مسابقة أئمة ومؤذني المساجد عادت مجدداً، وذلك تلبية لطلب الأئمة ورغبتهم بالمشاركة فيها، مبيناً أنه باستطاعتهم أيضاً المشاركة في مسابقة الحديث الشريف.

وأكد أن نجاح الجائزة وتألقها عاماً بعد عام يأتي من دعم ورعاية القيادة الحكيمة في الدولة، وعنايتها المستمرة بالجائزة.