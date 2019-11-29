محمد بن راشد: لدينا فريق وطني يضم أفضل الكفاءات لتقديم إكسبو يبهر العالم

Ⅶ دبي - البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته بانضمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إلى فريق إكسبو كمفوض عام.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «سعداء بانضمام أخي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى فريق إكسبو كمفوض عام مع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وريم الهاشمي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي.. لدينا فريق وطني هو فريق الأحلام يضم نخبة من أفضل الكفاءات الجاهزة لتقديم إكسبو عظيم يبهر العالم».

ومن جهته ، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان معروف بتواصله وعلاقاته الواسعة وهو خير سفير لهذا الحدث العالمي.

وأضاف معاليه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «اختيار الشيخ نهيان بن مبارك مفوضاً عاماً لإكسبو 2020 اختيار موفق لخير من يمثّلنا أمام العالم، وهو المعروف بتواصله وعلاقاته الواسعة.. الشيخ نهيان المحب المضياف الذي يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، وخير سفير لهذا الحدث العالمي».

رحب بانضمام نهيان بن مبارك إلى فريق عمل المعرض